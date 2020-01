¿Enojado? La reacción de Mati Napp sobre la reconciliación de Vigna y Occhiatto

Aunque era un secreto a voces, la reconciliación de Flor Vigna y Nico Occhiatto se confirmó este miércoles a la mañana cuando Ángel de Brito compartió un video de la pareja en LAM.

La actriz y bailarina se encargó de confirmar la primicia aunque aseguró que "se ven de vez en cuando, sin etiquetas". Lo cierto es que, tras esta palabra, los medios buscaron la reacción de Mati Napp, quien tuvo un breve romance con la bailarina.

"Estoy de vacaciones y recién me entero de todo porque estoy medio lejos y sin señal por momentos. Pero no sé nada y no me interesa hablar de un tema que yo, por suerte, ya estoy muy afuera. Abrazo grande", dijo en Siempre show de Ciudad Magazine.

El coach aseguró que está afuera de la polémica y disparó: "Ya estoy re afuera. Estoy disfrutando mucho con mi familia. Recién me levante y estoy viendo (lo que está pasando) por Twitter, pero la idea es desaparecer. Es algo que me chu... un hue...".

¡Muy fuerte!