Pasaron cinco años y unos meses desde que Matías Alé tuvo un brote psicótico y fue internado durante más de dos meses en la clínica neuropsiquiátrica Avril, por ese entonces estaba recién casado con la bella modelo María del Mar Cuello Molar, a quien conoció en Córdoba cuando hacía temporada de teatro. Y si bien hoy es un recuerdo para el ya que se encuentra bárbaro de salud, en una nota radial contó que su experiencia allí lo ayuda a sobrellevar la cuarentena.

En una entrevista con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina por La Once Diez, el actor se refirió a cómo vive el aislamiento: “Las dos internaciones que yo tuve, una de 45 días y otra de aproximadamente 28, fueron como un entrenamiento. Lo que siento ahora era parecido a lo que viví antes, no podía salir, no podía tener contacto con el exterior... Ahora estando en mi casa la paso bien”, relató..

También se refirió a lo fuerte que se siente: "Ya me acostumbré a estar en casa, soy una persona con mucha resiliencia. Después de todo lo que me pasó. Creo que si no tuviera todas las experiencias que tuve la estaría pasando un poquito peor", dijo y se refirió a cuándo, para él, volverá la actividad artística: "Este año creo que está totalmente perdido para el rubro teatral".