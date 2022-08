Matías Martin confirmó que se hizo un retoque estético

Matías Martin se sinceró y reveló cuál fue la intervención estética que se realizó hace años.

El conductor del ciclo radial "Todo Pasa" aseguró que “tengo un alto nivel de umbral del dolor comparado con otros” y que cuando se sometió a este retoque que incluyó anestesia localizada, pudo soportarlo sin mayores problemas.

“En general, cuando voy al médico voy tranquilo. Y veo gente que le tiene pánico", continuó Matías quien luego confirmó que se había hecho un implante capilar.

"Me operé implante capilar del pelo y la verdad es que la inyección de anestesia, la primera, me re dolió. Fue la primera, la segunda, después ya estás anestesiado y no te duele más”, confesó.

Luego, el periodista reveló que se dio cuenta que es tolerante al dolor debido a una fractura que tuvo en la mano y que pudo soportar por un día antes de ver a un médico. “Mi ejemplo es cuando una vez me fracturé un hueso de la mano y fui al médico al otro día del partido en que me lo hice. Y el médico me dijo ‘¿ayer te hiciste esto y estuviste un día con el hueso roto? Tenés el umbral del dolor muy alto’ entonces, casi que me creo que esto es bueno”, dijo entre risas.

Mía Martin, la hija de Matías Martin y Natalia Graciano, deslumbró en el front row de un desfile de moda

Mía Martin, la hija de Matías Martin y Natalia Graciano, con apenas 16 años demuestra que la moda es lo suyo.

Desde las redes de su mamá, la joven impone tendencia con sus outfits súper cool.

Su pasión por el mundo fashion entonces, hizo que el pasado jueves 23 de junio asistiera con su mamá al desfile de María Cher, que se realizó en el Palacio Reconquista, ex Banco Central, en pleno centro de Buenos Aires.