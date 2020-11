Matthew Perry confirmó cuándo filmarán el especial de Friends

El 2020 nos trajo muchas sorpresas alrededor de Friends, la sitcom que hace 26 años emitió su primer episodio y que continuaría por 10 temporadas que marcarían una era en la televisión. Este año era en el que finalmente veríamos a todos los amigos reunidos en un especial sin precedentes, pero la pandemia por el coronavirus cambió esos planes.

Ahora y mientras nos entreteníamos viendo cómo los amigos se iban sumando a Instagram y compartiendo divertidos momentos con los fans, Matthew Perry, quien le dio vida a Chandler Bing en la serie, reveló cuándo podrán volver a filmar el tan esperado especial que transmitirá HBO Max.

“La reunión de Friends fue reprogramada para comienzos de marzo. Parece que se viene un año ocupado. ¡Y esa es la manera que me gusta!”, confirmó el actor en Twitter.



Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that's the way I like it!