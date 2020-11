Mauricio Asta confesó qué le dijo su familia cuando se enteró que era gay

Mauricio Asta, uno de los célebres jurados de El gran premio de la cocina, abrió su corazón y contó cómo reaccionó su familia al enterarse que era gay.

El chef aseguró que, debido a la educación de sus padres inmigrantes, consideraron que su elección sexual era una enfermedad: " Mi familia era muy gueto italiano, no tenían tanto conocimiento de la diversidad... Si bien no me rechazaron nunca porque me aman, sufrieron porque pensaban que era una enfermedad. Ellos pensaban que hicieron algo mal para que yo sea así”, dijo en el ciclo radial Agarrate Catalina.

Luego, reveló cómo fue que intentó contarles a su familia quién era. "Expresé de una forma amistosa, cómica o como sea esta parte de mi ser. Entonces, de alguna forma esa estrategia hacía como que tuviera poder sobre mí", agregó.