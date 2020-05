¿Tiene nuevo amor? Descubren que Mauro Caiazza no pasa la cuarentena solo

Tras la separación con Jimena Barón, Mauro Caiazza no presentó oficialmente ninguna nueva pareja. Pero las redes sociales son grandes fuentes de información y, esta vez, descubrieron la presencia misteriosa de una mujer en la casa del artista.

Desde la cuenta de Instagram "Chusmeteando", mostraron un video que Mauro compartió en su Insta Stories donde se escucha una voz femenina del otro lado. La publicación es sobre su cena que después fue editada por él.

Aunque no se hace mención ni aparición de un nuevo noviazgo, desde Chusmeteando indicaron que podría ser Carolina Giannini, su compañera de tango y bailarina, la nueva conquista del morocho.

Días atrás, el ex participante del Bailando apareció en los medios y habló de la situación actual de los bailarines en medio de la pandemia.

"Con mi grupo estábamos haciendo un show por semana y teníamos un espectáculo a punto de estrenar que, ante todo esto, debió cancelarse. Estuvimos tres meses trabajando", contó en TN en referencia a la compañía de Tango con la que trabajaba.

"Los bailarines no tenemos sindicatos, no existe la ley de danza. Yo laburo independiente", siguió el morocho que también contó que se dedicará la música. "Me gusta el tango electrónico, estoy componiendo desde casa", contó.