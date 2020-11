Maxi Ghione se someterá a una importante operación: "Podré escuchar los latidos de mi hijo" 

Maxi Ghione compartió un conmovedor mensaje en sus redes sociales en los que anunció que se someterá a una importante operación en sus oídos, por la que dejará de usar audífonos.

El reconocido actor aseguró que esta intervención le permitirá recuperar el 40 por ciento de la audición. “El 24/11 a las 8 a.m, me operan en la clínica Finochietto uno de mis oídos, y como va a ser un éxito y recuperaré un 40% de audición, queda el pasado en la parte más preciada de este aprendizaje que me regaló la vida. A mis 47 años, podré escuchar por primera vez los latidos del corazón de mi hijo”, expresó en Facebook.

“Si esto es un éxito, en 6 meses me operan el otro oído. Y si el destino decide que vamos por más, en un año podré dejar mis audífonos en el cajón más relicario de mis cajones, y tendré que aprender cosas viejas de nuevo. Muero por volver a escuchar el silencio que no escucho desde que era pibe", agregó.

Luego, la ex pareja de Ana María Orozco dio más detalles de su problema de salud. "Tengo una hipoacusia entre severa y profunda y si me quito los audífonos bilaterales, me apago porque no escucho nada. Me tenés que gritar muy fuerte con la boca cerca de mi oreja", contó a La Nación.

"Puedo recuperar entre el 35% y el 40% de mi audición y eso me tiene muy entusiasmado. El post operatorio es complicado y durante la primera semana tengo que tener mucho cuidado y hacer reposo, pero después de eso me sacan el tapón y los vendajes y a los 45 días me dan una cuasi alta. A partir de ahí, el cuerpo tarda seis meses en hacer suya la prótesis, ya definitivamente”, agregó.