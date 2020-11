La reacción de Rocío Rial frente a la relación de Morena y su "mamá"

Últimamente Morena Rial se muestra muy activa en las redes y aprovecha el espacio para mostrar su cariño por una amiga muy especial, a quien llama "mamá". Al parecer, en ese vínculo encontró el refugio y contención necesaria en medio del conflicto que tiene con su papá Jorge Rial y Romina Pereiro. Sin embargo, parece ser que su hermana, Rocío Rial, banca a full esta relación.

Fue cuando Morena Rial usó su cuenta de Instagram para dedicarle sentidas palabras a Jackie Patoka, cuando Rocío Rial no dudó en ponerle like a la publicación. Es decir, apoya que su hermana haya encontrado una nueva "mamá".





Entre un montón de lindas palabras que contenía el mensaje de Morena Rial, decía: “siempre va a ser su mamá del corazón”. Por su parte Rocío Rial optó por no ignorar la situación y le dio "me gusta", diferenciándose, de esta manera de su padre, quien no dejó registro de que estuviera de acuerdo con los sentimientos que expresó More.

Asimismo, Jackie también subió una historia de Instagram en la que dijo: “Para los que me preguntan qué es Morena para mí, no necesito poner títulos. Los títulos y etiquetas se los dejo para otro tipo de personas. Besitos”.