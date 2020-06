Maxi López fue denunciado por racista, otra vez

Tras el brutal asesinato de George Floyd a manos de un policía blanco en Estados Unidos y las sucesivas marchas y apoyo en las redes sociales a la familia del hombre, la discriminación está en boca de todo el mundo y ahora un rival de Maxi López, Marcelo Benvenuto denunció al rubio por racista.

El futbolista en cuestión milita en el Botafogo, de Río de Janeiro y reveló que vivió un hecho de racismo por parte de López cuando el argentino jugaba para el Vasco da Gama, club de la misma ciudad y clásico rival. Según contó el defensor, que tenía asignada la marca a Maxi, en medio del partido el delantero comenzó a decirle "Negro de Mier...".

“Fue el jugador más estúpido contra el que jugué. No le hice nada en el partido y esto no lo hablé con nadie. Me controlé todo el partido, pero cuando llegué a mi casa, me senté y pensé: ‘Si jugamos de nuevo contra Vasco, me voy expulsado’”, contó Benvenuto sobre en incidente que habría tenido lugar en 2019.

Vale aclarar que Maxi había sido denunciado por Elicarlos, un jugador del Cruzeiro en 2009 cuando el ex de Wanda vestía los colores del Gremio de Porto Alegre.