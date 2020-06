Sofía Calzetti, la novia del Kun Agüero, saludó al futbolista con un "palito" a Gianinna Maradona

Sofía Calzetti, la novia del Kun Agüero, publicó un mensaje en donde envía un "palito" a Gianinna Maradona, luego de que la hija del Diez, sin mencionarlo, se despachara en sus redes sociales contra su ex por la ausencia de su hijo Benjamín Agüero en los festejos virtuales de cumpleaños del futbolista.

"Feliz cumpleaños amor mio! Ya es el segundo que pasamos juntos y estoy feliz de que así sea. Te deseo toda la felicidad del mundo y espero hacerte pasar un lindo día a pesar de la situación, de todos modos quise prepararte un súper cumple para nosotros. Te amo inmensamente", escribió la bella modelo en Instagram.

Esta historia comenzó en el día de ayer cuando Gianinna dejó significativos mensajes que demostraron su malestar hacia su ex pareja, el Kun Agüero.

"Primero de junio, día en el que se caen las caretas" escribió, y agregó: "Reitero, decí lo que quieras, igual sos lo que hacés y lo que no también. Te creía bastante peola wachi, pero …el sol no se tapa con un dedo”.

Dalma Maradona no se quedó atrás y apuntó fuerte contra su ex cuñado."Benja sabe que tu babu, la tata, la titi y mamá te vamos a poner siempre ¡PRIMERO! ¡Porque no te mereces menos que eso mi amor! Sos magia y el que no lo pueda ver, que se joda. Y mejor corto acá porque me tenes censurada pero en cualquier momento prendo fuego todo amorosa", escribió.