Maypi Delgado, ex participante de Gran Hermano, anunció hace un mes que estaba esperando su primera hija.

La modelo marplatense contó la buena nueva con felicidad y se encargó de compartir con sus seguidores este gran momento. Sin embargo, la ex GH también fue la encargada de confirmar una triste noticia y también anunció su separación con un largo post en el que reveló cómo fue su lucha por ser mamá.

Maypi Delgado confirmó que se separó a un mes de anunciar su embarazo

En pareja con Matías, Maypi Delgado confirmó que su expareja no tenía planeado ser papá y que decidieron comenzar la crianza de su hija separados. "Creo que ya hace siete años, o seis, desde que arranqué la búsqueda de un bebé. Por distintas razones nunca se dio, me hice miles de estudios, también hice tres tratamientos de fertilidad para poder quedar, y nada...Después de soñarlo tanto, arranqué la búsqueda por el lado de hacer un tratamiento sola, siempre quise ser mamá”, contó en su Instagram donde mostró una ecografía de India, su pequeña.

El emotivo mensaje de Maypi Delgado.

"Mientras empezamos una relación con Maty, me llegó la sorpresa de quedar embarazada en cuatro meses de noviazgo, de locos. No fue buscada, pero sí muy, muy esperada por mí. A su papá le costó muchísimo y no lo juzgo, él no tenía en sus planes ser papá y él como yo, creía que yo no podía quedar", agregó Maypi en su descargo.

Durante su mensaje, Maypi Delgado también contó cómo fue el proceso de separación con su ex pareja. “No me di cuenta que del otro lado había alguien más que no lo estaba viviendo como yo y no estaba preparado. Lamentablemente nos costó la relación...(quiero aclarar que el papá en ningún momento me dijo de no seguir con el embarazo). Hoy ya separados lo entiendo, y entiendo que este fue el gran sueño de mi vida y no era lo mismo para él", agregó la modelo.

El emotivo mensaje de Maypi Delgado.

"Es muy difícil la decisión de ser padres separados, y tampoco ni él ni yo sabemos si esto va a ser así siempre. Pero hoy es lo mejor. Yo me vine a vivir a Mar del Plata porque es donde tengo mi familia, amigas, mi gente y mi departamento chiquito que alquilo, pero vamos a estar bien”, siguió.

El emotivo mensaje de Maypi Delgado.

Así fue el paso de Maypi Delgado por Gran Hermano

Maypi Delgado fue parte de una de las últimas emisiones de Gran Hermano en 2015. En esta edición, participaron figuras como Francisco Delgado, Romina Malaspina, Marian Farjat, Belén Etchart y Brian Lanzelotta.

En ese certamen, Maypi mantuvo un romance con Nicolás Conte que quedó expuesto en el reality. Tal como se vio en esa temporada, Conte decidió abandonar el programa tras la salida de la morocha. Luego, el amorío continuó pero no duró mucho más y decidieron separarse.