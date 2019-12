Las mejores fotos de la Luna de Miel de Mercedes Funes y Cecilio Flematti

No le alcanzan las horas del día para agradecer el paraíso natural en el que despierta junto a su reciente esposo, Cecilio Flematti (44), cada mañana. Por eso la recién casada y completa actriz Mercedes Funes (40) no duda en definirse como una privilegiada. “Fue una luna de miel soñada. ¡Diez días a puro amor! Que necesitábamos los dos luego de un año muy intenso para ambos.En mi caso, en la primera parte del año hice teatro y ATAV con lo exigidas que son a veces las grabaciones. Y en el caso de Cecilio, con Radio Rivadavia y muchos días con superposición de rodajes de su programa de televisión “Que Vuelvan los Potreros”. En el medio, la organización de nuestro casamiento, en manos de Mariana Phillip, y las atenciones que demanda vivir gran parte de la semana con un adolescente, su hijo Lolo a quien amo”, cuenta a CARAS tras volar a la Riviera Mexicana post grabaciones de la exitosa tira que arrasó con el prime-time de la tevé. Los cuarenta y cinco minutos que separan al Aeropuerto Internacional de Cancún de “Meliá Paradisus Playa del Carmen”, resort de lujo donde se hospedaron durante toda su estancia, se pasaron volando para la pareja que realizó el check-in en el lobby privado de “Royal Service” en “La Perla”, sector exclusivo para adultos del resort. Con tratamiento VIP en el servicio, que incluyó una suite exclusiva con jacuzzi en la habitación, gimnasio full-time, agasajos en el YHI Spa y hasta un mayordomo las veinticuatro horas, olvidaron la vorágine laboral para entregarse al disfrute. “El Meliá Paradisus es maravilloso, un lugar soñado. Nos tocaron días bellísimos todos soleados con temperatura promedio de 27 grados. El mar estaba transparente y lo alternábamos con mucho rato en la zona de la pileta del resort que tenía barra exclusiva para adultos”, revive “Meme” cuyo espíritu aventurero la motivó a contratar una excursión a Tulum donde se deleitó nadando en los cenotes y descubriendo la belleza arquitectónica maya.

Como parte de la magia que envuelve toda luna de miel, Flematti no descuidó el romanticismo. “¡Fue una sorpresa hermosa! Cecilio me invitó a pasear por la playa antes de ir a cenar. Y luego de caminar unos metros, en una de las noches más claras que he visto, aparece una palapa, una choza, preparada románticamente para cenar. Yo no quería ni acercarme porque estaba todo súper preparado para alguien. ¡Y resultó que era para mí!”, revive sobre una velada inolvidable.

Si bien degustaron platos típicos de la cocina internacional en los 14 restaurantes que cuenta el complejo, cercano a joyas arqueológicas como Tulum, Chichén Itzá y Cobá, la actriz y el periodista destinaron las mañanas al running en la playa combinado con una rutina en el gym del resort “para no sentir culpa”. También se propusieron darle un respiro a los celulares y utilizarlos solo para fotografiarse y entonces conectar sin distracciones con el paisaje que los rodeaba. Enmarcados en el concepto LUXEclusive, que reúne de manera integral los deseos de quien contrata un servicio de lujo, les costó decir adiós a la experiencia del exuberante resort all inclusive con soñada bahía privada. “A mi regreso estoy evaluando una propuesta para rodar una serie de una directora francesa y leyendo unos guiones de teatro”, anticipa Funes y celebra un año bisagra en su carrera tras la composición de la villana más querida. “Alicia es y será para siempre especial. Tuve el privilegio de hacer este personaje tan único donde todo está permitido. La comedia y el drama. La parodia y la verdad. Cómo la reciben a veces con amor, a veces con risa. Hasta con piedad incluso. Adoro a esta mujer insólita y estoy feliz de haberla representado. ATAV fue una locura porque toda la familia eligió la novela y me emociona”.