Preocupación por la salud de Alfonsina, la hija de Gonzalo Heredia

Gonzalo Heredia y Brenda Gandini debieron suspender el estreno de Desnudos, la obra que protagonizan junto a Sabrina Rojas y Luciano Castro por un problema de salud de la pequeña Alfonsina, su hija de dos años.

“La nena lleva cuatro días con una fiebre muy alta. Los papás están muy preocupados y de hecho no están ensayando porque Brenda no se separa de la nena. No es algo que revista una gravedad extrema, pero sí para estar cerca de la nena que tiene una fiebre que no le baja”, dijeron en Confrontados antes del debut en Mar del Plata.

Lo cierto es que la niña tuvo una infección urinaria que pudieron controlar y ahora se encuentra en recuperación. "Vamos a estrenar el 26 de diciembre. Le pedimos perdón a la gente por la demora, pero tuvimos un problemita con la hija de Gonza que levantó fiebre; y también se nos rompió la consola. Mezclamos todo y decidimos postergarlo para que se estrene como tiene que ser, tranquilos y relajados”, dijo Castro en Exitoina.