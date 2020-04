Mery del Cerro habló del supuesto embarazo de la China, ¿está en el chat de mamis?

Mery del Cerro está a punto de ser mamá y, en medio de la cuarentena obligatoria, confirmó que espera el momento para dar a luz.

En diálogo con Los ángeles de la mañana, la modelo confirmó que tendrá a Cala en una clínica privada y por parto natural. "Estoy en la semana 39. Lo único que me duele es que Mila no podrá conocer a su herman", contó la actriz.

Es que, debido a la situación de emergencia, no se permitirán visitas en el sanatorio. "Todavía no le dijimos nada a ella respecto a esto. Ya es muy fuerte para Mila tener una hermanita, decirle que no la va a poder ir a conocer es medio fuerte", aseguró.

Luego, Mery se refirió al chat de "mamis" que tienen con Zaira Nara, Paula Chaves y ella, en la que se pasan tips y consejos de maternidad. "Tenemos un grupo que se llama Vecindad porque vivimos muy cerca", dijo la modelo y De Brito arremetió: "No está la China en este grupo?" haciendo referencia al embarazo de la China Suárez que aún no fue confirmado por sus protagonistas. "No, ella no está", respondió Del Cerro sin dar más detalles.

Durante el verano, Mery tuvo un divertido encuentro con la China y Paula. Las tres amigas compartieron imágenes de la reunión que generaron gran repercusión por los comentarios de sus seguidores, quienes dieron por hecho que las tres estaban embarazadas.