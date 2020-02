Miriam Lanzoni reveló un detalle sobre sus deseos de ser madre

Invitada a Cortá por Lozano, Miriam Lanzoni habló sobre el particular momento que atraviesa mientras termina los trámites para completar la adopción de su hijo. Sin embargo, la actriz sorprendió con una inesperada revelación sobre su futuro como madre.

"Yo soy hija adoptiva de mi papá y me parece que tiene que ver con eso. Me dieron ganas de que sea así: eso es lo que realmente quiero, sin que la sociedad me imponga que tiene que ser así o asá", comenzó sobre sus motivos para adoptar a un pequeño niño de Haití.

"Obviamente también estoy congelando óvulos, porque yo sé que también voy a ser mamá con mi cuerpo", reveló luego. Sin embargo, Lanzoni aclaró: "Me siento mucho más preparada para adoptar, porque la maternidad me parece un compromiso muy bestial", explicó. "Las dos cosas juntas, el embarazo y la maternidad, si bien pertenecen a lo mismo, me parece que es un montón y quiero tomármelo por partes".