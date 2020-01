Mónica Ayos confesó que fue víctima del bullying a los 15 años con un conmovedor relato

Desde hace años instalada en México donde triunfa en la TV de ese país junto a su marido, Diego Olivera, Mónica Ayos compartió una sexy foto en su cuenta de Instagram pero lo más importante fue el mensaje que dejó sobre la aceptación de uno mismo. Además, la diosa argentina confesó que los 15 años sufrió bullying. Acá su conmovedor relato.

No sabía si elegir esta, o la que salí como un culo, en medio de un movimiento extraño que marcaba ciertas sombras irregulares, con la boca abierta un ojo cerrado, el ombligo atravesado por una raya larga a modo de pliegue, y con todos los detalles del festín que según la moda veraniega llamarían "defectos" debido a los crueles mandatos. Dato de color (negro); En otra etapa de mi vida, adolescente, no tenía opción de elegir, y mi versión era la que podía...Me la banqué como una campeona, tenía 15 años y el sobrepeso me generaba inseguridades debido al bullying, y a verme diferente, fue difícil encajar, pero revertí, primero aprendiendo a aceptarme y quererme y después cuidándome más para verme mejor", comenzó su relato.



"Hoy puedo decir que yo la viví de los dos lados. Bueh,,, lo que les digo siempre: nunca termino eligiendo las del descarte, y se los cuento; que vean que todo es solo una cuestión de: la pose; la luz y el ángulo Ven? no hay demasiado misterio; y mucho menos perfección. No en mí. Soy ésta, sí, pero sé que también soy la que aparece en las que; no elegí y descarté y soy todas las que fueron evolucionando, como una mamushka; Pero obviamente vamos mutando, y con esto de las redes sociales algunas veces nos pinta mostrarnos en crudo, sin makeup, libres y sin pensar en la mirada del afuera, otras nos preocupa y y decidimos atravesar miedos y otras mostramos nuestro lado más genuino y fiel, con payasadas y videos que cuentan un poco de nosotros, pero mayormente intentamos ver nuestra mejor versión posible, y esto aplica, creo yo, a todos los aspectos de la vida", cerro reflexiva.