El romántico mensaje de Roberto Moritán a Pampita en el día de su cumpleaños

View this post on Instagram

¡Feliz cumpleaños amor mío! Nuestra primera foto juntos es una imagen perfecta de cómo fue siempre nuestro amor: honesto, comprometido, valiente, genuino, imperfecto, divertido, feliz y muy abrazados. Nunca más nos pudimos soltar. Te amo con la vida @pampitaoficial @pampitaoficial1 ❤️ #caroyrobert #caroyrober #amor #cumpleañospampita