Mónica Farro se reencontró con su hijo y las redes estallaron

Mónica Farro se reencontró con su hijo Diego Ferraro Farro, después de varios meses de distancia. Debido a la pandemia, la vedette pudo disfrutar de unos días con su "pequeño" y compartió algunas fotos en sus redes sociales.

La diosa hizo un tierno post con el joven que generó una fuerte repercusión en Instagram por su facha. "Él me ama. Aprovechando y disfrutando estos días que estás conmigo", escribió junto a una serie de postales con su niño que provocaron la reacción de sus followers.

"Entrega a tu hijo", "Suegra", "Y muchas lo amamos a él", fueron algunos de los comentarios que recibió la diosa sobre la belleza del muchacho que, por el momento, no usa Instagram.

Diego es el único hijo de la modelo, fruto de su relación con Enrique Ferraro, futbolista con el que se casó a los 17 años.

Amor a distancia

Diego tiene 25 años y vive en Uruguay, país de donde es oriunda Mónica Farro. Meses atrás, la vedette se refirió al vínculo con el joven y cómo manejó la distancia.

"Él nunca se quiso venir a Argentina. Es muy uruguayo. La rapidez y la locura de la Argentina no van con él. Ya tiene 25 años, es un chico grande", explicó.

"Fue difícil. Desde que me casé, mi vida fue una mudanza y cuando Gerardo Sofovich me propuso venir a Argentina, me encantó. Mi idea era venir por 6 meses y si me iba bien mi marido y mi hijo se venían para acá. Pero pasó un divorcio antes y esto no llegó a suceder", agregó.