Mónica Gonzaga aclaró la desafortunada frase que tuvo con Eduardo Costantini y su esposa

En un móvil para "intrusos en el Espectáculo", desde Uruguay donde se encuentra haciendo la cuarentena junto a sus hijos, Mónica Gonzaga habló de cómo vive esta crisis sanitaria, cómo están sus herederos y ella en el país vecino. Pero deslizó una desafortunada frase sobre Eduardo Costantini y su flamante esposa, la modelo Elina Fernández a quien el empresario le lleva más de 40 años.

“Yo estoy muy preocupada por Costantini, porque si no se lo lleva el coronavirus se lo lleva esta señora con la que se casó. Es muy chiquita, lo va a matar. A Elina la conozco, estuve en un programa con ella (La jaula de la moda). A ver si me entendés, es un minón rubio espectacular. No sé si tiene 30 años, yo creí que tenía 15”, dijo ante la cara horrorizada de Rial y sus panelistas por sus dichos.

Hoy, la exmodelo y actriz en diálogo exclusivo con CARAS Digital se refirió a sus polémicos dichos y le bajó un tono a sus propias declaraciones: "Pero... veo que se armó con lo que dije sobre Costantini, la verdad es que fue una humorada total. No lo dije en el mal sentido o porque crea que esa relación le vaya a hacer mal. Si es verdad que llevar una pareja con tanta diferencia de edad es muy difícil, pero nada de lo que dije fue con mala leche o tratando de agredir a alguien. Es más, espero que nadie se lo haya tomado en serio porque fue tan sólo un comentario con un poco de humor. ¿Si me arrepiento de lo que dije? No creo que sea necesario, a Eduardo lo conozco y estoy segura de que se lo tomó con humor, porque de otra forma no se puede interpretar", se sinceró Mónica.

Cabe recordar que Costantini se casó a finales de febrero con su hoy esposa en ceremonia íntima para 50 invitados en el exclusivo hotel Alvear.