More Rial habló de su relación con un polémico influencer: "Nos estamos conociendo"

Desde su separación con Facundo Ambrosioni, More Rial decidió dedicarse al cuidado de su pequeño Francesco y su vida laboral.

La hija de Jorge Rial se instaló en Córdoba para que su hijo pueda estar más cerca de su papá y así comenzar una nueva etapa. Sin embargo, la joven cantante no puede escapar de los rumores de romance y, esta vez, More subió imágenes con un muchacho que levantaron sospechas.

Se trata del youtuber Yao Cabrera, con quien la rubia había tenido conflictos en el pasado. Al parecer, los jóvenes mantienen una especial amistad que, por el momento, no va más allá.

More Rial compartió imágenes de un almuerzo con Yao Cabrera.

Consultada por esta cercanía, More Rial no cerró las puertas a un romance y aclaró: "La realidad es que con Yao nos estamos conociendo, tenemos buena onda y salimos un par de veces a cenar. No puedo decirte más nada, por ahora", dijo en el portal Ciudad.com.

Sobre la aprobación de Jorge Rial, la cantante fue contundente. "Papá no sabe nada aún, porque no hay nada confirmado. Somos amigos, por ahora. Es un buen chico, hablan sin conocer", disparó.

More Rial y Yao Cabrera, una historia que empezó mal

Antes de iniciar esta amorosa amistad, More Rial y Yao Cabrera tuvieron un picante cruce.

El influencer junto a su colega Natan Bianco la denunciaron por hacer acuerdo comercial con ellos que no cumplió.

"Habíamos hecho un negocio con Morena Rial para poder verificar mi cuenta Instagram que es súper importante para mí. Yo vengo buscando este acuerdo hace como un año y medio, y ella se comprometió a ayudarme por intermedio de sus contactos, y me paso un costo elevado, y accedí a pagárselo. More vino a buscar el dinero a la puerta de la mansión (la mansión WIFI, es una casa donde conviven y trabajan varios youtubers en la Argentina), fueron 2500 dólares, se los di y pasaron los días, las semanas, no me habían verificado la cuenta", contaron al portal LaX.uy hace ya varios meses.

Ahora son amigos. Yao Cabrera mantuvo un conflicto con More Rial en el pasado.

Los jóvenes aseguraron que la hija de Jorge Rial tampoco les contesta las llamadas y hasta los bloqueó en sus redes sociales. "Tengo toda la negociación hecha por chat, el momento en que llegó la grabamos, yo actué de buena fe, y Yao (Cabrera) la grabó porque no confiaba en ella, y la grabó por las dudas", aseguró Natan.