Morena Rial logró sacar provecho del escándalo que desató con su papá, Jorge Rial. Luego de sus polémicos dichos, que surgieron porque el periodista se negó a seguir manteniéndola económicamente, la joven consiguió un nuevo trabajo.

A través de sus redes y con un guiño a sus declaraciones, Morena se mostró trabajando en una verdulería.

En el clip, Morena se mostró cómo pesaba y etiquetaba distintos productos que además tenían nombres muy peculiares: “bananas en pijamas”, “manzanas pecadoras” y “la pera que espera”.

"No me criaron para trabajar en supermercado, pero...", se la escucha decir a la joven haciendo referencia a sus propios dichos.

Los dichos de Morena Rial sobre el trabajo

"Yo no voy a trabajar en un supermercado", había afirmado Morena en "A la tarde", asegurando que su papá no la había criado para ser cajera.

En ese mismo descargo sobre su presente económico, la joven afirmó que Jorge Rial no quiere que esté en los medios de comunicación. “No nos deja hacer nuestro camino, no nos suelta. Tuve muchas posibilidades de entrar a un montón de lugares, de los cuales me bajó”.

Además, reveló que le pidió ayuda para poner un centro de belleza, pero que el periodista se negó rotundamente.

VO