El mensaje de amor de More Rial para el día de San Valentín

Morena Rial empezó San Valentín de la mejor manera y rodeada de amor. La hija de Jorge Rial celebró esta especial fecha y dedicó un tierno mensaje a Facundo Ambrosioni y su pequeño Benicio Francesco.

"Feliz día de San Valentín. Te amo", escribió la joven junto a una imagen de su amor. Luego, dedicó otro post a su bebé. "Feliz San Valentín a vos mi bebé, te amo hijo", agregó y siguió: "Los hombres de mi vida".

Días atrás, la cantante celebró su cumpleaños número 21 con su círculo íntimo de amigos pero sin Jorge Rial. El conductor viajó con su esposa, Romina Pereiro y sus hijas Violeta, Ema y Rocío.

A pesar de estas ausencias, la joven no se privó de nada y en su día sorprendió con un look de "vedette" y sus invitados se sumaron. Es que la agasajada contrató una "espacio" de maquillaje en el que sus amigos pudieron ponerse mucho glitter. Morena por su parte, eligió un make up ideal para pisar "las tablas", digna de una estrella.