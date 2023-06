Morena Rial visitó "Polémica en el Bar" e hice nuevas revelaciones sobre el momento más oscuro de su vida cuando confesó que fue internada en contra de su voluntad.

“Te internaron en un psiquiátrico,¿por qué?”, le preguntó Chiche Gelblung. “Para callarme la boca. Fue contra mi voluntad”, aseguró Morena, sobre ese episodio que se dio luego de que ventilara intimidades de Jorge a los medios.

En ese momento de la entrevista, la mediática se refirió a la gente que sí la apoyó y que estuvo junto a ella en la internación. “Estaba Luis Ventura, él fue como mi segundo papá, y estaba Guillermo Marín que es mi padrino”.

“Guillermo me iba a ver, me tuvo las dos salidas transitorias, me iba a buscar, me llevaba al abasto y me volvía a llevar a la clínica. Hizo de padre porque Jorge se había ido a Disney en ese momento”, reveló Morena, remarcando que el productor teatral fue de gran ayuda cuando incluso Rial no estaba en el país.

Luego, contó: “Puse un abogado, un psiquiatra de mi parte y dijeron que yo no estaba para estar ahí adentro. Fue la época en que yo salí a decir cosas de Jorge”, remarcó la joven.

Apareció el padre biológico de Morena Rial: quién es y cómo se contactó con la mediática

En la misma entrevista, Morena hizo otra revelación e indicó que poco antes de tener su accidente automovilístico, un hombre le escribió afirmando ser su padre biológico y expresando su deseo de conocerla.

"Son sus tiempos contra los míos. Fue mi hermano menor quien lo llamó para informarle que yo era su hija. En algún momento, iré a conocerlos en Tucumán, pero por ahora no. Tengo muchos problemas personales y no quiero sumar uno más", afirmó la mediática.

