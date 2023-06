Morena Rial decidió sincerarse y hace varias semanas que comenzó a compartir detalles de cómo fue su infancia habiendo sido adoptada por Jorge Rial y Silvia D´Auro. La joven reveló los maltratos de su madre y señaló que su adopción fue legal. Sin embargo, la madre biológica de Morena se pronunció para contar su versión de los hechos y las amenazas de la empresaria.

Actualmente, Silvia vive en Uruguay y se mantiene ajena a todo el escándalo que causó su hija al revelar los maltratos físicos que sufrió por parte de su madre. Morena no quiere saber nada de ella y, en varias ocasiones, expresó que no la considera una pariente.

El relato de Morena Rial sobre su adopción

Fue en le programa A la tarde donde Morena decidió compartir la información que ella tenía sobre su adopción. La joven contó que había tenido curiosidad, de pequeña, de conocer quién era su madre biológica. Pero jamás se animó a buscarla para no hacer sentir mal a su hermana, quien fue abandonada en un hospital y no tiene rastros de sus padres biológicos.

La primera interacción que tuvo Morena con Azucena Luna, su madre biológica, fue a través de Facebook. La mujer, oriunda de Tucumán, la contactó después de varios años siguiendo su vida en las revistas y el mundo del espectáculo. En ese entonces, Jorge estaba en pareja con Loly Antoniale y Morena mantuvo silencio.

"Es una familia muy humilde y yo tengo un gran corazón, pero en este momento no estoy pasando por un buen momento como para poder ayudarlos, que es lo que intentaría hacer", expresó la hermana de Rocío.

Meses después fue ella quien decidió responder y entraron en una conversación privada. La hija del periodista seguró que la adopción fue directa y legal, apenas nació fue entregada a Silvia D´Auro. Pero azucena quiso pronunciarse para desmentir la versión de su hija.

La palabra de Azucena Luna, la madre biológica

Luego de varios años viendo las noticias para seguir al tanto de la vida de su hija biológica, a quien quería nombrar de la misma manera que ella, Azucena decidió romper el silencio en LAM para contar su versión de la adopción.

Azucena Luna, la madre biológica de Morena Rial

Según la historia que tenía Morena, contada por Silvia D´Auro, los trámites fueron legales. Pero la tucumana reveló todo lo contrario. Ella tenía 20 años cuando quedó embarazada de Morena, ya siendo madre de dos hijos, y el padre biológico de la joven quería presionarla para que abortara.

Por trabajo, Azucena viaja a Buenos Aires para hacer arreglos en la casa de Silvia sin saber que su pareja era Jorge Rial. Ante la imposibilidad de poder tener hijos, D´Auro convence a la tucumana de darla en adopción directa. Tras la decisión, que parecía pactada, la mujer se realizó varios estudios, pero decidió tirarse para atrás cuando parió a Morena.

“Vos diste tu palabra y la vas a cumplir, sino voy y traigo a tus dos hijos de Tucumán, los criamos nosotros y vos te vas a olvidar de tus hijos”, fue la amenaza que Azucena recibió por parte de Silvia cuando manifestó haberse arrepentido de dar a Morena en adopción.

Según la mujer, la empresaria no le fue del todo honesta, ya que jamás le informó que el periodista era su pareja y se enteró cuando vio en las noticias el bautismo de la pequeña. “No tenía idea de que eran famosos... Nunca me dijo que era Jorge Rial. No quiero hablar con él. Me da miedo”, explicó.

La palabra del padre biológico

De la misma manera que Azucena se comunicó con su hija, la influencer recibió un mensaje de un hombre asegurando que era su padre biológico y que le gustaría tener la posibilidad de conocerla. La noticia se confirmó en Polémica en el Bar, donde la hija del periodista manifestó que no tiene ganas de contactarse físicamente con él.

Silvia D´Auro con Morena Rial y Rocío Rial

"Son sus tiempos contra los míos. Fue mi hermano menor quien lo llamó para informarle que yo era su hija. En algún momento, iré a conocerlos en Tucumán, pero por ahora no. Tengo muchos problemas personales y no quiero sumar uno más", expresó.

Jorge Rial y Silvia D´Auro con Morena de pequeña

La historia de la adopción de Morena Rial tiene muchas versiones y, al enterarse del abandono de Silvia a sus hijas, la tucumana se arrepintió de haberle permitido llevársela. Por el momento, la joven tiene un gran conflicto con el periodista y solo quiere volver a vivir en Córdoba.