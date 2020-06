Moria Casán recibió una señal el día que murió Cacho Castaña y llamó a su mujer

Siempre en "Podemos Hablar" o "PH", el programa conducido por Andy Kusnetzoff por Telefe, los sábados a las 22 horas, se revelan historias asombrosas, algunas graciosas, otras sentimentales y a veces tristes como fue la historia que contó Moria Casán que dejó a todos los invitados con la boca abierta.

La capocómica reveló una historia en la que recibió una señal del más allá que hizo que llame a Cacho Castaña el día de su fallecimiento. El conductor pidió que pasen al "Punto de Encuentro" a "aquellos que recibieron alguna señal" y "Mo" relató lo que le sucedió. "Yo estuve presente de alguna manera el día que murió el recordado Cacho Castaña. Ese día me desperté como cualquier día y a la tarde tuve un mensaje, una señal que me hizo llamar a Marina, su mujer, es más ella te lo puede contar", comenzó diciendo.

"Tomé el teléfono, llamé a Marina para saber como estaba Cacho, que ya para esa época estaba en las últimas lamentablemente, y me atendió ella, comenzamos a hablar y a los pocos minutos me dejó sola en el teléfono y después me explicó que me tuvo que dejar porque en ese momento había muerto Cacho, me quedé helada, y sentí que lo acompañe y estuve presente en su último momento de vida", cerró.