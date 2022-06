Nancy Duplaá compartió una foto de Morena Echarri y sorprendió con su look

Nancy Duplaá compartió una tierna foto de su hija Morena Echarri y estallaron las redes.

La actriz difundió postales de un encuentro familiar y el look que lució la joven de 18 años. En las publicaciones de Instagram, la esposa de Pablo Echarri mostró a su hijo mayor Luca Martin junto a Morena y su abuelo. Además, subió parte del look de su hija y el resultado final del colorido make up para la especial ocasión.

Nancy Duplaá compartió una foto de su hija Morena Echarri y sorprendió con su look

Morena Echarri es la hija mayor del matrimonio entre Pablo y Nancy Duplaá y mantiene una fuerte actividad en redes sociales donde tiene más de 14 mil seguidores y comparte imágenes de sus salidas con amigos y junto a su pareja.

Tiempo atrás, la joven fue protagonista de una noticia que fue rápidamente desmentida por sus padres. La joven fue noticia porque los periodistas la confundieron con otra que había participado de una marcha en las puertas del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales en reclamo de los trabajadores de este rubro.

"Papelón de Morena Echarri: se quejó de Larreta por el escándalo en el INCAA y abandonó el móvil”, habría sido el titular de los medios que la confundieron con otra persona y que Nancy Duplaá salió rápidamente a desmentir. “Un medio verificado difundiendo información falsa... Es de ustedes el papelón. Todo bien con esta chica que amablemente atendió a este cronista. Pero no es mi hija”, dijeron los actores en ese momento.

