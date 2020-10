Nati Jota confirmó que tiene COVID y dio detalles de su estado de salud

Nati Jota confirmó que dio positivo de COVID y, mediante redes sociales, reveló los síntomas que sintió antes de realizarse el test.

"Empecé a sentir que me costaba oler. Mientras hablaba con mi familia me fui a oler la lavandina. Después comía y yo quería sentirle gusto a la carne pero podía ser cualquier cosa. Estoy un poco caída, no tengo fiebre, tengo la voz un poco tomada", aclaró la influencer.

Luego, habló sobre su participación en el programa de Guido Kaczcka. "El programa que vieron ayer (por el lunes) lo grabamos el viernes, me mojé y pensé que tenía la voz tomada por eso porque había tomado frío pero no, pues COVID positivo", contó.

"Estoy bien, tengo un poco de tos que no es seca. Estoy un poco depre porque no puedo entrenar ni trabajar", añadió.

