Nazarena Vélez revolucionó las redes con una foto hot en ropa interior

Mientras transita su vida junto a su pareja, Santiago Caamaño, con quien está de gira con la obra “El en mi cuerpo”, Nazarena Vélez no deja de sorprender a los fans en sus redes sociales quienes son fervientes seguidores de cada una de sus publicaciones. Dueña a sus 45 años de un cuerpo escultural, la actriz y empresaria incendió su cuenta de Instagram al subir una serie de fotos hot tomadas desde la cama de uno de los hoteles que la alojó en su gira por el interior del país. De hecho tan bien le va que agregó dos funciones en el teatro "La Llave" en Córdoba Capital, este viernes y sábado.

Nazarena se realizó varias selfies que compartió en su perfil en dónde la siguen más de un millón de followers, y allí se mostró solo con una bombacha. “Las giras de teatro te obligan a ‘la vida de hotel’ dónde mucho no se puede hacer… Entonces me saco fotos en culo para no perder la costumbre Vos… ¿Qué haces hoy?”, escribió “Naza” junto a las fotografías.

Totalmente enamorada de su pareja, luego de años de duelo, tras la muerte de Fabián Rodríguez, padre de su hijo menor, Thiago, finalmente parece que Vélez encontró la felicidad en brazos de un hombre que la protege y le da felicidad.