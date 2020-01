Nicolas Cabré y Laurita Fernández hablan por primera vez de su proyecto de familia

En una entrevista exclusiva con CARAS Nicolás Cabré y Laurita Fernández abrieron su corazón por completo y así la pareja que brilla en la obra sensación en Mar del Plata, "Departamento de Soltero" habló de todo. Aquí sus planes a futuro en este extracto de la entrevista que podés leer por completo en todos los kioskos del país.

— ¿Esta relación los hizo volver a apostar a sueños que creían postergados, como un proyecto de familia?

NC: — Hoy estoy tranquilo con lo que siento y deseo. Había cosas en las que había empezado a descreer pero hoy soy un hombre feliz y no tengo ni límites ni limitaciones. Lo que tenga que venir vendrá cuando tenga que venir y estoy seguro de lo que deseo y es que es con ella. Yo creía que estaba bien y de repente me apareció el amor de esta manera, natural, tranquilo y empecé a vivir con una libertad que nunca ni siquiera pensé. Empecé a conocer el amor y la tranquilidad desde otro lado y sentir que lo encontré y no tengo nada más que buscar.

—¿Cuándo se dio cuenta de eso?

NC: — Desde el primer momento, cuando empezamos a hablar sin buscar nada. Y en vez de estar pensando empecé a sentir que me faltaba ese llamado, que estaba mirando el teléfono a ver si decía “Lau” y con esa naturalidad lo viví.

— ¿La maternidad tampoco estaba en su radar, Laura?

LF: —Nada, ni la convivencia ni pensar en proyectar una familia, o agrandar en este caso. Siempre viví sola, fui bastante egoísta en el plano personal. No me imaginaba compartiendo vivienda con alguien ni creía que era algo con lo que podía llegar a sentirme cómoda. El año pasado nos tocó convivir acá en Mar del Plata y cuando volvimos empezamos a proyectar un lugar juntos. Me pasó ese verano que cuando se tenía que volver extrañaba mucho no dormir con él. Y me despertaron ganas de decir: “me encantaría ser mamá con él” y si llega más o menos pronto, estoy tranquila porque si es con él se que va a estar bien. Sea dentro de poco o mucho tiempo. Me lo despertó el amor, o que me pregunten si me gustaría casarme, si o no, que se yo, si es con él para mí está todo bien. No era de esas mujeres que siempre tuvieron el deseo de ser madres a costa de cualquier cosa o como meta para su realización. Y hoy me preguntas y me encantaría con él.

— Es católica y creyente. ¿Casarse por iglesia es una fantasía?

LF: — Sí soy creyente, pero no, nunca lo fue. También no voy a negar que me emociona pensar ese momento en el que alguien te propone querer pasar el resto de tu vida con vos. Pero puede ser con casamiento y sin casamiento. Es más esa propuesta que el hecho de vestirme de blanco y pararme en una iglesia. Todos esos adornos hoy no los necesito y quizás el día de mañana nos dan ganas de hacerlo y lo haremos. Pero lo que sea o no sea, encontré un compañero de vida. Si estamos en una casa más grande o un monoambiente, todo lo demás que rodea o decora no tiene la importancia que antes le daba.

— Hablando de espacios…. ¿La mudanza es inminente?

LF: — No y menos con la gira de por medio. Se complica un poco, será para más adelante.

—¿Cómo continuará el año para ambos después de la temporada y la posterior gira en abril de la obra?

LF: — Yo tengo una propuesta que no puedo contar todavía pero es algo musical rockero, donde hay niños involucrados y me entusiasma mucho volver al rubro musical. Y seguir con la conducción, estoy muy metida. Hay cosas dando vueltas en otro canal y descubrí que el entretenimiento me encanta y es algo que puedo hacer a largo plazo.

NC: — La carrera del actor es medio incierta siempre y yo siempre estoy más cerca del retiro que de hablar de nuevos proyectos.

LF: — Desde que lo conocí que amaga que se va a retirar.

NC: — Nunca fui de pensar en mañana. Sí sé que tengo ganas de correr determinados tipos de carreras y estoy viendo a ver cuando tengo el tiempo. Lo otro después aparece y se irá acomodando.