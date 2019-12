Nicole Neumann reveló por qué sus hijas no presenciaron la despedida de Cubero de Vélez

La guerra entre Nicole Neumann y Fabián Cubero se sigue recrudeciendo. Prueba de eso fueron los hechos que se desencadenaron el domingo pasado cuando el deportista se despidió de los hinchas de Vélez en su último partido en el estadio José Amalfitani donde las hijas del futbolista y la modelo brillaron por su ausencia.

Pese a que fue uno de los momentos más emotivos de Cubero, las pequeñas Indiana (11), Allegra (8) y Sienna (5) no formaron parte de la despedida y eso generó gran consternación. Consultada por la ausencia de las niñas en un móvil con LAM, Nicole aseguró: “Me imagino que para él debe ser un momento fuertísimo. Las nenas lo habrían acompañado seguramente. Yo no tenía ni idea, la verdad. No fueron porque yo no estaba enterada. Era mi fin de semana y no lo sabía”.

"Las chicas no me comentaron nada y yo no estoy al tanto del fútbol. La verdad es que no lo sabíamos”, aclaró la rubia.