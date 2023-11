Nicole Neumann se convirtió en el centro de atención una vez más, esta vez debido a su reacción frente a la escasez de combustible que afecta a Argentina. En medio de una crisis de abastecimiento de nafta que ha generado problemas en todo el país, la panelista de "Los 8 Escalones" no dudó en expresar su frustración en las redes sociales.

La situación comenzó cuando la modelo compartió en sus redes sociales su preocupación por la falta de combustible en su camioneta. "¿Alguien me explica cómo llego al colegio y al trabajo mañana? Me quedan 30 kilómetros de nafta que cuando empezás a andar se bajan a menos así rápidamente y lo que eran 30 pasan a ser 25. Ya al colegio tengo unos 30 kilómetros aproximadamente y al trabajo otros 30, o sea, ¿Alguien me explica? No sé, ¿Cómo hacemos?", se quejó.

Sin embargo, lo que comenzó como una expresión de preocupación rápidamente se convirtió en objeto de burla por parte de algunos usuarios de las redes sociales. Uno de ellos le sugirió que tome un "bondi" en lugar de preocuparse por el combustible.

La reacción de Nicole Neumann ante las críticas

Luego de ver la burla en las redes, Nicole Neumann no dudó en responder con su particular honestidad.

"El Bondi anda por energía eólica? Jajaaja espectacular. Además, ¿por qué debería? Trabajo desde los 12 para pagar mi auto y nafta. Abrí los ojos bebé, coherencia, por favor", replicó la modelo.

El comentario de la modelo desató una ola de reacciones en las redes sociales, convirtiéndola en tendencia y generando un debate sobre la crisis de combustible en el país.

VO