VIDEO | Noelia Marzol confesó que es lo que más la "calienta"

En el living de su casa, con ropa interior negra y sexy, Noelia Marzol hizo un fuerte descargo contra aquellos que se "calientan" y le dicen las cosas que le haría por Instagram y confesó a ella que es lo que más la "calienta", justamente. En el video que fue censurado por la aplicación y que ella volvió a subir, también se dirigió a aquellas mujeres que "no valoran la femeneidad".

"Me encanta exponer mi cuerpo, no para que te excite, me encanta construir y habitar mi cuerpo me calienta sentirme segura y mi presencia y mi actitud. Si una mujer habla de sexo o quiere tener sexo casual eso rompe con un orden y escandaliza.... Si mi escote te calienta es un problema tuyo, no me interesa saber si te caliento, no me subestimes, porque no soy sumisa", comenzó diciendo...

"No agacho la cabeza ni me callo porque siempre nos quisieron tener calladitas. Cuando ustedes me dicen las cosas que me harían me llenan de poder... A vos te enoja el poder de mis tetas, no tenes autoestima, para mi ni siquiera existís. Siento placer cada vez que demuestro que una mujer puede hacerse valer cuando muestra sus tetas y cuando le gusta cog... Amo fantasear, oler, gozar, y me apenan las mujeres que no aprecian la femeneidad, me apenan las que no pueden romper con el mandato social y a las que queremos cog... con libertad. No nos subestimen más"...

