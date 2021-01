Pablo Duggan anunció que será papá por primera vez

Tras contraer matrimonio hace menos de un mes con Karen Martínez, Pablo Duggan confirmó que se convertirá en papá por primera vez.

“Voy a ser papá. Ya arranqué con este libro... va muy bien!”, escribió en Twitter el periodista junto a una imagen del libro Hoy no es siempre de Sabrina Critzmann, una guía para la crianza, alimentación y las necesidades de los hijos en sus primeros años y de las familias.





Voy a ser papá. Ya arranqué con este libro... va muy bien! https://t.co/eE6DzhWca2 — Pablo Duggan (@pabloduggan) January 9, 2021

La feliz noticia fue contada como "al pasar" en sus redes por lo cual pasó un tanto desapercibida.

Vale recordar que el periodista de C5N y conductor de "El Diario" y "El Desafío 2020" dio el sí en el Centro Cultural Recoleta con su amada novia Karen Martínez, quien nació en Venezuela pero residía en Buenos Aires. "La verdad nunca pense en toda mi vida que me iba a terminar casando pero sucedió. Karen (30) es una mujer que me cruce y me cambió la vida por completo", le había dicho a CARAS Digital.

"Tenemos una ganas bárbaras de armar una gran familia. Se que eso con el tiempo lo vamos a lograr, vamos a tener nuestros hijos y seremos felices por siempre. Repito, Karen me cambió la vida por completo y estoy profundamente enamorado", agregó Duggan al respecto. Ahora su sueño está en camino.