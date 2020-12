Pablo Duggan se casó por civil con su novia venezolana, Karen: su palabra

Luego de conocerse en un bar de Palermo hace dos años y medio y tras unos 24 meses viviendo juntos, finalmente Pablo Duggan, el periodista de C5N y conductor de "El Diario" y "El Desafío 2020" dio el sí en el Centro Cultural Recoleta con su amada novia Karen Martínez, quien nació en Venezuela pero residía en Buenos Aires. Una vez que finalizó la unión CARAS Digital dialogó con él y relató su emoción.

El casamiento se efectuó a las 13 horas con todos los protocolos que pide la ciudad y estuvieron acompañados por la cantidad de personas que el protocolo permite, luego junto a 15 familiares y amigos fueron a almorzar al Tigre: "La verdad nunca pense en toda mi vida que me iba a terminar casando pero sucedió. Karen (30) es una mujer que me cruce y me cambió la vida por completo -interrumpe ella y dice- dile amor cuantos años tienes tú ya que le has dicho mi edad- y por eso decidimos dar el si, o sea el siguiente paso", y ambos se ponen a reír del otro lado del teléfono en diálogo con CARAS Digital.

La pareja ahora se refugiará a descansar una semana en su bella casa en Tigre y luego él volverá al trabajo y ella también. Consultado sobre la Luna de Miel el periodista afirmó que no es momento para viajar: "No están dadas las condiciones para que hagamos un viaje con todo lo que está ocurriendo con esta pandemia. Si tenemos pensado a mediados del año que viene si todo mejora viajar a Nueva York, esa es la idea", concluyó.

Ya convertidos en marido y mujer Duggan cerró la charla contando sus proyectos como esposo: "Tenemos una ganas barbaras de armar una gran familia. Se que eso con el tiempo lo vamos a lograr, vamos a tener nuestros hijos y seremos felices por siempre. Repito, Karen me cambió la vida por completo y estoy profundamente enamorado", concluyó