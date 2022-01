Pablo Rago sorprendió al confirmar su nuevo romance. El actor está en pareja con Tamara, a quien oficializó en redes sociales.

Mientras protagoniza la obra Mi mujer se llama Mauricio junto a Iliana Calabró, Adriana Brodsky, Alejandro Müller y Matías Alé, el actor de 49 años compartió imágenes con la joven de 28 años con quien decidió convivir en Carlos Paz durante la temporada.

“Salió el sol porque llegaste vos”, escribió Pablo Rago en una de las imágenes que compartió junto a su amor.

Pablo Rago presentó a su novia con una romántica foto

A pesar de esta oficialización, Pablo Rago y Tamara están en pareja hace más de seis años. "En pandemia nos vimos poco porque ella tenía a su papá muy enfermo y lamentablemente falleció en abril pasado. Después pudimos vernos más seguido, venía mucho a casa con su hijo de 8 años, con quien compartimos mucho y se lleva muy bien con el mío, Vito, de 19 años”, contó en una nota con Implacables.

Pablo Rago y Tamara están en pareja hace más de cinco años.

El mal momento de Pablo Rago: fue denunciado por abuso

Pablo Rago fue denunciado en 2019 por la actriz Erika Basile, quien lo acusó de abuso por un hecho que ocurrió en 2015.

"Cuando pasó todo no lo hablé con nadie porque no sabía cómo. No me salían las palabras, y tampoco lo hice con un familiar. Era algo que me perturbaba mucho", dijo la actriz sobre el hecho.

Por esta causa, el actor fue sobreseído y contó cómo vivió este proceso antes de saber la sentencia. "Me afectó muchísimo. Perdí posibilidades de trabajo pe,rdí plata por abogados, psicólogos, psiquiatras. La verdad es que lo lamento muchísimo", contó Rago en su momento.