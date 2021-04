Pachu Peña contó que fue abusado por un cura cuando era adolescente

Detrás de la risa inconfundible y contagiosa de Pachu Peña, se escondía una profunda tristeza que llevó consigo durante muchos años hasta que, en diálogo con Ulises Jaitt, pudo confesar que fue abusado por un cura de la iglesia a la que concurría, en Rosario

En el programa radial "El show del espectáculo" tuvo su espacio para la catarsis: "Iba a una iglesia muy seguido a agradecer o a pedir y un cura que me veía siempre me invitó a su despacho y me invitó a ver sus libros", comenzó con el estremecedor relato aunque sin perder la risa.

El humorista que se prepara para su ingreso a "La Academia" continuó con el crudo relato: "Me abraza de atrás, me apoya y le digo, qué hace las recon... de tu hermana. Le pegué un codazo y me lo saco de encima, lo reputeé y me fui", agregó, ante la sorpresa del conductor del ciclo.

En relación a la diferencia de aquellos años con la actualidad, Pachu dijo "en ese entonces no había instagram ni nada, ni esa cosa de escrache" y agregó "Ni si quiera a mis viejos les conté. Era un nene, tenía 16 años".

Más casos de curas pedófilos

Es evidente por sus dichos que a Peña este hecho lo dejó marcado aunque pudo zafar de la situación, algo que muchos niños no saben o no pueden hacerlo: "Hay muchos casos de curas que abusaron de chicos. Lo que me molesta es que siempre los protegen, los apartan y estos tipos tienen que estar en cana", concluyó enfático.

LP