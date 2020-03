El descargo de Pamela David, tras ser acusada de hacer una fiesta en cuarentena

Pamela David se vio envuelta en una picante polémica, tras ser acusada de romper el aislamiento y organizar una fiesta.

Las versiones aseguran que realizó una tertulia en un restaurante de Santiago del Estero, para 100 personas, sin tener en cuenta las medidas sanitarias para contrarrestar la pandemia.

"Esto fue el sábado, el día del cumpleaños de mi hermana. Fiesta no hubo, fuimos a una parrilla y había personas que cantaban en vivo. Las mesas estaban llenas porque el lugar estaba abierto y aún no estaba la restricción", explicó la conductora en Ciudad.com

Luego, aseguró que se encuentra en Mendoza junto a su pareja y sus dos hijos. "No recibimos gente. Imagino que de a poquito empezaremos a ver quién realmente está haciendo el aislamiento y quién se está manejando con la misma responsabilidad. Yo estoy aislada y ese sábado no había ninguna restricción. Las medidas del Presidente fueron tomadas el domingo. Pero no entiendo la parte de la mentira", disparó.

Al ver la repercusión de la noticia, la morocha también hizo su descargo mediante Twitter. "Debido a las noticias falsas, la polémica que se generó en redes y a que me llegan distintas alertas de google, quiero aclarar que", expresó.

"Claro que me equivoqué. Pero no lo hice de manera intencional. Nadie sabía nada. El domingo habló el presidente, hasta ese momento todavía iba a haber clases. NO HABÍA RESTRICCIÓN , NO CERRÉ NINGÚN LUGAR (estaba abierto al publico) NO ÉRAMOS 100", siguió.

