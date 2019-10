Pampita reveló el particular gesto de un reconocido cantante para conquistarla

Es una de las mujeres más lindas del país y cualquier hombre quisiera conquistarla. Pero a pesar de que su corazón ya está ocupado, Pampita confirmó que un reconocido galán quiso conquistarla.

El reconocido cantante no es otro que Luis Miguel, quien en un recital tuvo un particular gesto con ella. “Una vez te tiró una rosa”, dijo el panelista Gabriel Oliveri en Pampita Online, su programa.

“Le tiraba a todas de la primera fila, no era a mí sola. ¡A mí me gusta la exclusividad!”, agregó la conductora con sonrisa pícara. “Yo me acuerdo, estábamos en el mismo recital en Vélez. Vos estabas rubia en ese momento y parada adelante mío. Y Luis Miguel te tiró una rosa”, agregó Gabriel.

“¿Y te mandó algún mensaje de texto?”, le preguntaron en el ciclo y ella añadió: “Estoy tratando de no salir en los portales. Pero le alegraban la noche otras chicas, no era yo. Había otras que sí le alegraban la noche. Capaz me lo perdí por mojigata, ¿qué sé yo?”.