Pampita dio su postura ante los rumores de crisis de la China Suárez y Benjamín Vicuña

Mientras que que Pampita organiza felizmente su boda, se desataron los rumores de que Benjamín Vicuña y la China Suárez, están viviendo una crisis que daría punto final a su relación.

Si bien hace meses que se hablaba de una cierta tensión en la pareja, en los últimos días volvió a instalarse el tema, tras un misterioso posteo de la China. “Siempre pensé que volver a amar era la respuesta. Encontrar a alguien que me hiciera creer de nuevo en el amor; pero no fue así, ocurrió algo mejor, me encontré a mí misma y ya no hubo nada ni nadie que pudiera reemplazarme”, escribió la actriz, dejando preocupados a sus fans.

El programa "Nosotros a la mañana" fueron en busca de la palabra de Pampita, quien de manera educada sentenció: "Ya me han preguntado y no contamos quién están invitado. Es cosa nuestra, es muy íntimo y personal".

Sin embargo, luego el cronista quiso ir más allá y picante lanzó: "Encima dicen que están ellos como separados...". Inmediatamente, la conductora se desligó y contestó: "Ya me conocen, jamás digo nada. Cuido mucho la relación con el papá de mis hijos. Yo nunca digo nada".