Pampita hizo un pedido especial a su hija antes de conocer a su marido

Después de la mega fiesta en el Palacio Sans Souci, Pampita abrió su corazón y contó detalles de su boda con Roberto García Morirán.

En medio de la alegría por este especial momento, la diosa dio lugar a la emoción para contar un pedido especial que le hizo a Blanca, quien falleció en 2012.

"En la ceremonia yo ni sabía lo qué iba a decir en los votos matrimoniales y terminé diciendo lo que sentía", comenzó contando en Pampita Online.

"Yo el 8 de febrero tuve que viajar a Chile a hacer una campaña. Los días ocho para mí son súper especiales, muy fuertes, siempre”, agregó.

Luego, reveló cómo fue el especial pedido que le hizo a la pequeña. "Fui a llevarle flores a mi hija. Yo me sentía muy mal en ese momento, muy triste y el año anterior había sido muy duro para mí. Nunca le había pedido nada a mi hija, jamás, pero ese día estaba muy conmovida de estar ahí por esa coincidencia y le hice un pedido muy profundo", dijo y continuó.

"Fue muy desde adentro. ‘Yo quiero tener un compañero en la vida. Nunca pedí nada pero siento que ahora me tenés que ayudar, para mí es importante transitar la vida con alguien que me de amor Un amor que me de paz, calma”, siguió.

