Yanina Latorre confesó quién es su permitido

Yanina Latorre habló de su amor por una reconocida figura en el mundo del periodismo. Así es, en la emisión del día lunes de Los Ángeles de la Mañana, mientras se transmitía la entrevista excluvisa de Ángel de Brito a Jorge Lanata, la pareja de Diego Latorre confesó que el entrevistado es su permitido y amor platónico.

"Yo he ido a tomar el té con él, a su casa… estoy enamorada de este Lanata. Lo amo", expresó la panelista de 51 años en la emisión del Trece. Por su parte, el periodista también habló de Yanina en la entrevista con el conductor de LAM: "Vos la tenés a Yanina, yo soy fan de ella. Y otra cosa más, Lola (su hija) ve los vivos de Yanina en Instagram. Mandale un beso de mi parte".

"Tenemos un re vínculo, fui muy feliz con él trabajando, me hice amiga. Yo lo digo siempre: si yo lo cambiaría a Diego, si yo le fuera infiel sería con él. El amor de mi vida, me encanta el olor que tiene, como se viste, es inteligente", dijo la mamá de Lola Latorre y de inmediato una de sus compañeras le preguntó: "¿Qué estas esperando?".

"Y nunca me invitó, que querés que te diga. Yo soy machista. No creo que este solo, yo muchas veces hablé con él de su vida íntima pero eso no lo voy a vender. Pero a mi si Lanata me hubiera dado bola, le doy hasta dejarlo sin aliento. Es platónico, él ya lo sabe, una vez se lo dije en la cara y él me dijo 'ojo ojo'", contestó la periodista y luego le habló directo a Jorge: "Lanata hoy te llamo, voy a tomar el té a tu casa y hacemos un vivo".