Paulo Londra y Rocío Moreno llegaron a un acuerdo: el llanto desconsolado de la joven

Paulo Londra y Rocío Moreno, finalmente llegaron a un acuerdo por la manutención de sus hijas Isabella, de 2 años, y Francesca, de 2 meses.

Este lunes al mediodía, la expareja llegó a un acuerdo en la ciudad de Córdoba en donde se estableció la cuota alimentaria que Londra deberá pasarle a su ex para sus hijas más una compensación económica.

“Es una mezcla de sentimientos, ya se le dio fin a todo. Es difícil, pero ya estamos más tranquilas”, expresó Rocío quien se fundió en un abrazo con su mamá a la salida del acuerdo en donde se la vio muy emocionada.

“Es una victoria para mis nenas, que les aseguré un techo y estoy feliz. Gracias por el apoyo desde el día uno”, dijo en diálogo con Intrusos.

En diálogo con Flor de la V, la joven habló sobre la relación con su ex y cómo se dio todo: “Es una persona a la que yo amaba mucho. Hoy en día lo desconozco. Pero estoy feliz”.



Cómo terminó la relación de Paulo Londra y Rocío Moreno

La relación entre Paulo Londra y Rocío Moreno comenzó en 2015, cuando eran adolescentes.

Al inicio, ella vivía en Córdoba donde había comenzado a estudiar Ciencias Veterinarias pero él se mudó en una enorme casona y la invitó a mudarse juntos, momento en el que también nace su primera hija.

Después de varias idas y vueltas, Londra decide terminar la relación de una manera abrupta y sin ningún tipo de explicación. “No elijo vivir así, ni para mí, ni para mis hijas. Hoy tengo unas sensaciones de enojo y angustia... Soy una explosión de sentimientos", dijo Rocío sobre la separación.

"Ya no sé si me interesa tener esa charla seguramente la tendremos: Hoy digo, ¿para qué? Pero la vamos a tener que tener por el bien de las nenas. Nos une una relación de por vida, pero ya no hay nosotros”, agregó.