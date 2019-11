Peligra el regreso de Casados con hijos

Tras años de espera, hace algunos meses los fans de Casados con hijos se sorprendieron con la novedad de que la famosa sitcom argenta volvería pero en el teatro en el 2020. Sin embargo, aún no todos integrantes del elenco de la confirmaron su presencia y eso hace peligrar la continuidad de la puesta teatral.

Es Érica Rivas (María Elena Fuseneco en la serie) quien aún no está segura de firmar su participación en la obra que se estrenará en junio del año que viene y tendrá ochenta funciones. "Todavía no tengo nada cerrado. Sé que la gente lo está esperando mucho. Me da mucha ternura eso y mucha esperanza también porque encanta que la gente quiera ir al teatro", comenzó en diálogo con Javier Ponzone.

El tema de Rivas tiene que ver directamente con el guión de la pieza ya que según trascendió, Moni Argento (Flor Peña) estará empoderada y que Pepe (Guillermo Francella) ya no será machista. "No estoy del todo segura porque quiero ver cómo es este nuevo Casados con Hijos, que implica pasarlo en este momento del mundo. Quiero ver qué es lo que se va a decir, qué es lo que se va a hacer, y de qué nos vamos a reír", reflexionó la actriz.

Cabe destacar que a diferencia de Érica, el resto del elenco, que completan Marcelo DeBellis, y Luisana y Darío Lopilato, están confirmados.