Pepito Cibrian le dijo a Pampita que está harto de su exposición

Carolina “Pampita” Ardohain recibió en el living de Pampita Online al gran “Pepe” Cibrian”, quien habló de su infancia y su historia familiar. La top le preguntó sobre sus dichos de que está “harto de la política y de Pampita”. El dramaturgo respondió que se refiere a la información que publican los medios, los cuáles siempre prefieren hablar de ella y lo que pasa en su entorno.



“Me tiene harto que no sepamos muchas cosas de nuestro país, que no sepamos cuándo se inunda España, qué pasa con el Brexit y qué pasa en Francia todos los días con esta guerra brutal y qué pasa en Bolivia”, expresó Cibrian y le aclaró a la conductora que no tiene nada en su contra.