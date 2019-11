Aseguran que una conocida periodista fue pareja de Roberto García Moritán

Desde que comenzó su romance con Pampita, el prontuario amoroso de Roberto García Moritán fue motivo de atención mediática.

El empresario estuvo en pareja con Milagros Brito y también vivió un breve romance con Juana Viale. Pero esta mañana, estalló un nuevo rumor que confirma que el morocho tuvo intenciones de casarse con otra modelo que no es Pampita.

Según informó Laura Ubfal, "Robert" también le propuso matrimonio a Ingrid Grudke, dato que fue negado por su protagonista. "A las dos únicas mujeres que propuse matrimonio, fueron a Milagros (Britos) y a Carolina", dijo García Moritán tras surgir estos rumores.

Lo cierto es que, con su vida amorosa sobre el tapete, apareció un supuesto nuevo affaire del morocho. Se trata de la periodista Majo Martino, quien habría tenido un "histeriqueo" con el futuro marido de Pampita, que no llegó a mayores.

“Le pregunté a Majo si me podía definir a Moritán en una palabra y me respondió: ‘No me hagas hablar Andre, no quiero entrar en detalle...’”, contó Andrea Taboada en LAM cuando se enteró de este rumor.

Al parecer, Majo no tuvo una buena experiencia con Roberto y no quiere encender la polémica.