Hace más de 15 años que las puertas de Stars Hollow se cerraron para los espectadores, pero la magia de “Gilmore Girls” sigue viva en los corazones de sus fans. Esta serie, que narraba la vida de Lorelai y Rory Gilmore (Lauren Graham y Alexis Bledel, respectivamente), cautivó a una audiencia global con sus diálogos ingeniosos, personajes entrañables y escenarios pintorescos.

Pese a que la serie terminó en y que luego tuvo un revival en 2016, la realidad es que sus protagonistas tuvieron una carrera prolífica e igual de exitosa que la producción creada por Amy Sherman Palladino.

Alexis Bledel: de Rory Gilmore a icono de la TV

Alexis Bledel, quien dio vida a la inteligente y ambiciosa Rory Gilmore, continuó forjando una carrera sólida en la televisión y el cine. Tras el final de “Gilmore Girls”, la joven actriz protagonizó películas como “The Sisterhood of the Traveling Pants” y su secuela, donde su papel fue muy bien recibido.

Sin embargo, su mayor éxito post-Gilmore llegó con la serie “The Handmaid’s Tale”, en la que actualmente interpreta a Emily Malek, un personaje complejo que le ha valido premios y reconocimiento internacional. Este papel le ha permitido mostrar una faceta más oscura y dramática, demostrando su versatilidad como actriz.

Lauren Graham: la versatilidad de una reina de la comedia

Lauren Graham, conocida por su papel de Lorelai Gilmore, ha mantenido una presencia constante en la televisión y la literatura. Después de “Gilmore Girls”, protagonizó la serie “Parenthood”, donde interpretó a Sarah Braverman, otro personaje querido por los fans.

Además, ha tenido papeles en comedias como “Curb Your Enthusiasm” y “Zoey’s Extraordinary Playlist”. Previo a esto, Graham también había sido parte de series como “Seinfeld”, “Law and Order” y “3rd Rock from the Sun”.

En los últimos años, la artista incursionó en la escritura, publicando varios libros, incluyendo “Talking as Fast as I Can”, un bestseller que ofrece una mirada divertida y emotiva a su vida y carrera.

Aunque "Gilmore Girls" sigue siendo un punto destacado en sus carreras, tanto Alexis Bledel como Lauren Graham han demostrado que tienen mucho más que ofrecer. Su talento y versatilidad les han permitido explorar diversos géneros y roles, desde dramas intensos hasta comedias ligeras, ganándose el respeto y la admiración en la industria del entretenimiento.

El legado de “Gilmore Girls”

“Gilmore Girls” no solo dejó una marca indeleble en la televisión, sino que también lanzó a sus estrellas a nuevas alturas. Melissa McCarthy, Milo Ventimiglia y Scott Patterson, entre otros personajes de la serie, tuvieron carreras que fueron más allá del universo de las chicas Gilmore.

Para los fanáticos de “Gilmore Girls” en Argentina, hay buenas noticias: la serie está disponible en Netflix. La plataforma ofrece todas las temporadas de la serie original y los cuatro episodios especiales de la miniserie “A Year in the Life” que salió en 2016.

VO