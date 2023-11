Milo Ventimiglia, de This is Us y Gilmore Girls, se casó en secreto

Milo Ventimiglia, conocido por su interpretación de Jack Pearson en la exitosa serie "This Is Us" y de Jess Mariano en “Gilmore Girls”, dio un paso importante en su vida personal al casarse en secreto con la modelo Jarah Mariano.

Milo caracteriza como Jess para "Gilmore Girls"

A pesar de mantener su vida amorosa fuera del ojo público, el representante de Ventimiglia confirmó a la revista People que la pareja intercambió votos en una ceremonia privada a principios de este año.

Este compromiso sorpresa se mantiene en línea con la discreción que Ventimiglia ha mantenido en torno a sus relaciones sentimentales a lo largo de su carrera. Aunque rara vez comparte detalles de su vida privada, se ha convertido en un ícono de la actuación, conocido por su compromiso con los personajes que interpreta. Sin embargo, las últimas fotografías de Ventimiglia luciendo su anillo de bodas mientras salía de un bar junto a su nueva esposa confirmaron la noticia de su matrimonio.

Jara-Evelyn Makalapua Mariano​ es una modelo estadounidense de origen nativo hawaiano y coreano que se hizo conocida por sus apariciones en los Sports Illustrated Swimsuit Issue de 2008 y 2009, y otras campañas de gran renombre publicitario.

La intimidad de Milo Ventimiglia

Milo Ventimiglia, de 46 años, siempre ha sido reacio a hablar sobre su vida personal y ha explicado en ocasiones anteriores que prefiere mantener un bajo perfil para permitir a su audiencia se identifique con sus personajes. "Trato de minimizarme para que la gente pueda ver al personaje y pueda sumergirse realmente en el trabajo", aclaró tiempo atrás.

Ventimiglia en su rol de Jack Pearson para "This is Us"

Milo Ventimiglia se destacó por su papel de padre en "This Is Us" y tiempo atrás mencionó que esta experiencia en la serie fue una "explosión" a pesar de no tener hijos en la vida real. De hecho, expresó sus deseos de formar una familia aunque no tiene apuro: "Sucederá cuando suceda. No lo estoy buscando. Es solo que estoy presente en el espacio de mi vida en el que, cuando se presente y sea lo correcto, estoy seguro de que funcionará".

VO