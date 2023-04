La palabra del Tucu López tras la separación de Sabrina Rojas: “Creo que esto se puede revertir”

Sabrina Rojas confirmó ayer por la tarde el fin de su relación con el Tucu López. La noticia sorprendió al mundo del espectáculo, dado que la pareja frecuentemente se mostraba en redes sociales compartiendo distintos momentos y aventuras. Incluso, la actriz habló reiteradas veces sobre las ganas que tenía de volver a ser mamá con él. Ahora, todo eso quedó en el pasado y el locutor salió a dar su visión sobre lo sucedido.

La noticia de la separación llegó, casualmente, en medio de muchos rumores de infidelidad por parte del Tucu. El episodio que delató al locutor habría tenido lugar durante Semana Santa en Zebra, un boliche en Carlos Paz, cuando fue visto con una bailarina cordobesa.

Sabrina Rojas y el Tucu López.

En diálogo con Intrusos, el ex de Jimena Barón habló del estado de su relación y dio su versión de los hechos. “Estamos separados, pero seguimos hablando. Es muy reciente todo... Yo quizás no me manejé bien porque no tomo dimensión a veces de que soy famoso y me quedé hablando con una chica, pero no pasó nada”, comenzó, para luego agregar muy firme: “Yo la amo y creo que esta separación se puede revertir”.

“Estoy muy triste, la estoy pasando mal. La verdad es que nuestra relación fue muy intensa, pasamos mucho tiempo juntos y eso estuvo bueno también. Estoy enamorado, me dio lo mejor y me abrió las puertas de su familia de par en par. Fui muy feliz durante todo este tiempo, quiero recomponer las cosas, lo estoy intentando”, reconoció, mostrándose dispuesto a transitar esta crisis para poder volver a estar con la actriz.

El Tucu López negó rotundamente los rumores de infidelidad

El locutor también habló sobre el escándalo que habría ocurrido en Carlos Paz durante el fin de semana largo y que involucra a Damaris, una bailarina cordobesa que habría pasado la noche con él. “No hay terceras en discordia. No, no hubo nada de eso. Cuando alguien ama a la otra persona, por más que haya una crisis, intenta seguir manteniendo los gestos de la época en la que estaban bien... yo fui al teatro con ella, pero veníamos mal”, reveló, aclarando que el detonante no tenía que ver con Damaris, sino con problemas previos.

La cuenta Gossipeame compartió el rumor que le llegó sobre la infidelidad del Tucu López.

“Yo me fui a Córdoba a pasar las Pascuas con mi familia, estuvimos jugando al Póker y después nos fuimos a la disco Zebra donde charlé con esa chica, pero no pasó nada más”, concluyó el Tucu López, dejando muy en claro que no le fue infiel a Sabrina Rojas y que aún cree que la situación se puede revertir.

H.O