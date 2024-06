Mina Serrano, la actriz que interpretará a Cris Miró en la serie

Mina Serrano, actriz, performer, supermodelo, española y reina trans interpreta a Cris Miró en su serie biográfica por lo extremadamente parecida que es a la vedette trans.

"Cris Miró (ELLA)" a TNT y Flow es una serie biopic original que relata la historia de la primera mujer trans argentina en hacerse famosa como vedette.

Quién es Mina Serrano

Mina Serrano de 27 años tiene una amplia trayectoria como modelo y performer, pero prefiere definirse como vedette, porque engloba todo lo que hace.

La artista reveló para la revista Sharpay que tuvo una adolescencia difícil "Sufrí un bullying más parecido al mobbing: me hacían el vacío en el instituto. Me veían tan rara que nadie hablaba conmigo...me desplazaron y hacían como que no existía".

Además, Mina conto que su familia siempre la acepto y que paso por "muchas fases" que la llevaron a estar en todas las letras de LGTB; "En cuanto llegué a Madrid, exploré lo no binario y el género no conforme; descubrí el espectro de lo trans y comencé a transitar. Hace dos años ya me consideraba trans, aunque no tuviese un aspecto tan femenino como ahora”, detallo.

A pesar de esto, la actriz considera que no necesita "definirse", aunque prefiere que la traten en femenino o en neutro. Y agrego que como modelo al inicio querían ver a "un chico andrógino, pero masculino", algo que decidió cambiar, lo que la llevó a empezar a modificarse.

Quién fue Cris Miró

En 1995, Cris Miró fue elegida como la primera vedette trans de la revista del Teatro Maipo en Buenos Aires. Ella vio la oportunidad de presentarse al mundo como realmente se sentía; dejó atrás su vida y un género que no la representaba y construyó su identidad como Cris Miró.

Sensual y ambiciosa, fue una mujer magnética que logró visibilidad y aceptación en la sociedad argentina. Sin embargo, un diagnóstico de VIH sacudió sus planes y provocó su muerte.

A 25 años de su fallecimiento, llega "Cris Miró (ELLA)";una serie biopic original que relata su historia. Con ocho episodios de 30 minutos, la historia basada en la novela “Hembra, Cris Miró - Vivir y morir en un país de machos” de Carlos Sanzol, recorrerá la vida y trayectoria de uno de los exponentes más imponentes y emblemáticos de los años 90.

Así, Mina Serrano encarna en la serie a la gran vedette argentina trans, Cris Miro.

