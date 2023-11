Cris Miró, figura destacada en el mundo artístico y denominada como la primera vedette travesti aceptada del país, abrió un camino de posibilidades, glamour y futuro para muchas personas. Como actriz y bailarina, dejó una huella imborrable. Su éxito en la sala del Maipo, primero de la mano de Juanito Belmonte y luego con Lino Patalano, fue masivamente aceptado.

Cris Miró

La vedette también incursionó en el cine, participando en películas como "Dios los cría" de Fernando Ayala, junto a Soledad Silveyra y China Zorrilla, y en la adaptación cinematográfica de la obra de Albert Camus, "La peste", dirigida por Luis Puenzo y compartiendo escena con figuras como William Hurt, Robert Duvall y Raúl Julia, donde interpretó el papel de la Mujer Rata.

En una época en la que los policías condenaban arrestando a quienes vestían ropas contrarias a su sexo de nacimiento, Cris Miró rompió barreras y en 1995 fue nombrada la Vedette del Año.

Quién protagonizará la biopic de Cris Miró

Actualmente, el guionista y director Javier van de Couter se prepara para grabar una miniserie sobre la vida de Cris Miró. Según informó Laura Ubfal, para dar vida a esta icónica figura, encontró en España a la actriz Mina Serrano, una elección que genera altas expectativas debido a la sensibilidad y respeto que el director demostró anteriormente en la serie "Mia".

Cris Miró y Mina Serrano

Cris Miró desafió las normas sociales y se identificó con su verdadera identidad de género: "A pesar de que nací con un determinado sexo que hace que tenga documentos con nombre y género de hombre, lo más importante es lo que yo siento. Yo soy una sola persona, y eso es lo que a mí me importa. Eso de los opuestos lo ven los demás, yo lo vivo de una sola manera. Mi verdadero nombre es el que siento y el que quiero: que es Cris Miró".

Tristemente, Cris enfrentó problemas de salud que la llevaron a cancelar sus presentaciones y a hospitalizarse en 1998. A la joven edad de 33 años, falleció en 1999. Su legado perduró e inspiró a figuras como Flor de la V, quien dijo: "Ella dio el paso más difícil, abrió la puerta mejor cerrada de una sociedad conservadora y patriarcal. Se ganó su lugar a puro talento y carisma. Si hoy estoy acá es gracias a Cris Miró".

Mina Serrano

Cris Miró cobrará vida en su propia serie gracias a Mina Serrano, quien expresó: “Exploré lo no binario y el género no conforme; descubrí el espectro de lo trans y comencé a transitar. Hace dos años ya me consideraba trans, aunque no tuviese un aspecto tan femenino como ahora. Después de tanto transitar, me he colocado en el punto en el que estoy”.

